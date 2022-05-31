فيديو.. اغتيال رجل دين ونجله في منطقة ابو رمانة وسط ميسان- عاجل

2022/05/31 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ميسان

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، اغتيال رجل الدين ارحيم الياسري ونجله في محافظة ميسان.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "رجل الدين قتل هو ونجله بعد مهاجمتهما من قبل مجهولين واصابتهم بطلق نار".

وأضاف، ان "الحادثة حصلت في منطقة ابو رمانه وسط محافظة ميسان".

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