شاهد بالفيديو.. ‏البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي | مراسل الرشيد جابر جمال



شاهد بالفيديو.. ‏البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي | مراسل الرشيد جابر جمال
2022/05/31 | 15:35 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: blTfVse9Z3w

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