2022/05/31 | 15:35 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: blTfVse9Z3w
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي | مراسل الرشيد جابر جمال) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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