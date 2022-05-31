عن عزمي بشارة وكتابه

2022/05/31 | 15:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل ربع قرن، ساهم عضو الكنيست العربي الإسرائيلي عزمي بشارة في تشكيل فكري وآرائي.كان بشارة يرى أن ضعف الفلسطينيين والعرب داخلي، وأن خلاصهم يكمن في إصلاح الذات، وكان ينتقد ظواهر تعكس انحطاطهم.مثلا في أحد كتبه، خصص بشارة فصلا لظاهرة أسماها "دال نقطة"، وهي اللقب الذي يستخدمه الأطباء أو الحائزين على شهادة دكتوراه وانتقد الهوس العربي بها، وقال إنك ترى طبيب أسنان لا يمارس مهنته، بل يفوز برئاسة بلدية أو نادٍ رياضي، ويصر على استخدام "دال نقطة" قبل اسمه في كل مناسبة.

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