2022/05/31 | 15:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تسارع التضخم السنوي في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، ووفقا للتقديرات الأولية، وصل في مايو 2022 إلى رقم قياسي، عند مستوى 8.1%.وأشارت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية “يوروستات”، إلى أن معدل التضخم بلغ في شهر أبريل الماضي مستوى 7.4%.وجاءت نتائج شهر مايو الماضي مخالفة لتوقعات المحللين، الذين أشاروا، بحسب بوابة DailyFX […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستوى قياسي للتضخم في أوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستوى قياسي للتضخم في أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).