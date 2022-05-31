تحديد سعر الأمبير بـ7000 و(الذهبي) بـ12 ألفاً في بغداد

2022/05/31 | 15:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، تسعيرة أمبير المولدات الأهلية خلال شهر حزيران المقبل.

وذكر بيان للمحافظة، أنه "بناءً على توجيهات محافظ بغداد محمد جابر العطا، ونظراً لتحسن تجهيز الكهرباء الوطنية خلال شهر آيار الحالي، تقرر تحديد تسعيرة الامبير لـشهر حزيران المقبل للمولدات الاهلية والحكومية"، مبيناً أن "تسعيرة التشغيل (العادي) من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً ستكون (7000 ) دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية".

وأضاف أن "سعر الامبير سيكون ( 12000) ديناراً بالنسبة للتشغيل الذهبي (24) ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية"، لافتاً الى أن "مسؤول الوحدة الإدارية سيخول صلاحية تحديد سعر الأمبير (تقليل التسعيرة فقط)، وفقاً للمعطيات، الذي تم ذكره بما يتلائم مع تجهيز الطاقة الكهربائية".

وشدد البيان على "ضرورة الالتزام بجميع التعليمات والتوصيات الصادرة من محافظة بغداد بخصوص المتابعة والاشراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين"، مشيراً الى "العمل على تفعيل ما ورد في التوصيات والتعليمات والتوجيهات السابقة وبشكل مباشر من قبل رئيس الوحدة الادارية".

وأكدت المحافظة على "ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الاطراف المعنية والوقوف ضد كل من يحاول استغلال حاجة المواطن".

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