2022/05/31 | 15:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقدم أقارب شخص توفي اثناء اجراء عملية جراحية له من قبل أحد الاطباء، على كتابة عبارة “مطلوب دم” على سياج عيادة الطبيب هيثم حنظل في الناصرية.

ظهرت المقالة عبارة “مطلوب دم” تغطي عيادة طبيب في الناصرية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبارة “مطلوب دم” تغطي عيادة طبيب في الناصرية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبارة “مطلوب دم” تغطي عيادة طبيب في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).