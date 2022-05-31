الزاملي يترأس جلسة مجلس النواب

2022/05/31 | 15:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس النواب.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ترأس جلسة مجلس النواب".

وعقد مجلس النواب جلسته في وقت سابق بحضور 250 نائباً.

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