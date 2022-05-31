مختبر فرنسي يرفض دراسة بروتين فيروس تاجي مزروع في الفضاء

2022/05/31 | 15:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لم يتمكن الأخصائيون بعد من أن يدرسوا في المختبر بلورات بروتينات الفيروس التاجي التي تمت زراعتها في مارس الجاري على متن المحطة الفضائية الدولية وذلك بسبب أن العقوبات الاقتصادية منعتهم من نقل البروتينات إلى فرنسا.صرح بذلك لوكالة “تاس” الروسية المدير الشريك لمؤسسة 3D Bioprinting Solutions يوسف خسواني، الذي قال:” إن الدراسات لم […]

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