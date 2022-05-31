المواعدة مع الحبيب..إليكم بعض النصائح لقضاء وقت ممتع

2022/05/31 | 15:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن جائحة "كوفيد-19" تبدو رائعة بالنسبة للعلاقات العاطفية، إذ في إمكانك التواصل في أي وقت مع شريك حياتك، والتواجد معًا على نحو لا متناهي، إلا أنه كما يدرك الجميع، كان للحجر الصحي الأثر المعاكس على الرومانسية.

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