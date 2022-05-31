الزاملي يترأس جلسة مجلس النواب.. اليوم

2022/05/31 | 15:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس النواب.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته وكالة خبر برس (واخ) أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ترأس جلسة مجلس النواب لهذا اليوم”.

وعقد مجلس النواب جلسته في وقت سابق بحضور 250 نائباً.

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