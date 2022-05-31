إيذاناً ببدء صيف لاهب.. نصب مرشات المياه في شوارع بغداد

2022/05/31 | 16:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

مع حلول شهر حزيران، إشتدت حرارة الطقس في العديد من المحافظات العراقية، لكن بغداد العاصمة باتت في مرمى صيف لاهب أكثر مما ذي سبق، برغم العواصف الترابية التي أسهمت بخفض درجات الحرارة خلال شهري نيسان وآيار.

وقد تم نصب مرشات المياه في الشوارع العامة للعاصمة بغداد، في خطوة لتخفيف حدّة الأجواء اللاهبة على المواطنين الماّرة.

وبلغت درجات الحرارة خلال هذه الأيام، ارتفاعاً تدريجياً، وصولا إلى 45 درجة مئوية، الأمر الذي ينبئ بصيف ساخن على العراقيين، خلال الأشهر المقبلة.

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