القبض على مفرزة داعشية مختصة بنقل الارهابيين في نينوى

2022/05/31 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أطاحت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الثلاثاء، بمفرزة داعشية مختصة بنقل الارهابيين في نينوى

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها "وضمن جهودها لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصره، تمكنت من تنفيذ عملية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على مفرزة من عناصر عصابات داعش مكونة من 4 متهمين مسؤولة عن نقل الارهابيين والخلايا النائمة في محافظة نينوى."

وأضافت ان "العملية نفذت استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة استخدمت فيها الطرق الفنية لتعقبهم وضبط هويات مزورة وشرائح هاتف بعد تطويق منزلهم وتفتيشه في قاطع بادوش".

وأشارت الوكالة الى انها "مستمرة بعملياتها النوعية لضرب عصابات داعش الارهابية وملاحقة فلولها أينما كانت".

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