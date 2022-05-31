من ينجو من تغير المناخ في الشرق الأوسط

2022/05/31 | 16:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الواقع الجديد ستكون له تداعيات كبيرة على منطقة الشرق الأوسط.

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