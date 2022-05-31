“عينها على كركوك ونينوى”..النصر يحذر من استمرار التواجد التركي في العراق 

2022/05/31 | 16:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حذر عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني، الثلاثاء، من استمرار التواجد التركي داخل الأراضي العراقية وسط سكوت حكومتي بغداد والإقليم، فيما أكد أن أنقرة تحاول الاستحواذ على نينوى وكركوك عبر تواجدها العسكري.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الرديني في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “التوغل التركي أصبح […]

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