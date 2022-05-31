2022/05/31 | 16:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس النواب اللبناني الجديد، الثلاثاء، جلسته الأولى المخصصة لانتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس وهيئة الرئاسة، بعدما أتم لبنان انتخاباته النيابية في الخامس عشر من مايو، وأعلن نتائجها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أصوات لـ"ضحايا المرفأ" ولقمان سليم.. وقائع جلسة انتخاب رئيس النواب اللبناني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أصوات لـ"ضحايا المرفأ" ولقمان سليم.. وقائع جلسة انتخاب رئيس النواب اللبناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).