شاهد بالفيديو.. تصريح صادم لوزير الداخلية العراقي : أنا مكتوف الأيدي

2022/05/31 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mQWrSKHNNtA

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