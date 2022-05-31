ضبط 7 حاويات مخالفة تحمل مواد متنوعة في كمرك ام قصر الجنوبي

2022/05/31 | 16:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، عن ضبط (٧) حاويات محملة (ادوات مكتبية، كمامات،مسحوق غسيل تالف،مواد اولية نفطية،سقوف ثانوية،زيت تالف) في مركز كمرك ام قصر الجنوبي.وذكر اعلام الهيئة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تمت العلمية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني وشرطة الكمارك وهيئة المنافذ الحدودية”.وقالت الهيئة ، انه “تم […]

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