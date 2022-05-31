تقرير: أوبك+ ستتجاهل قرار وقف صادرات النفط الروسية

2022/05/31 | 16:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعرجح تقرير أن يتجاهل تحالف أوبك+ في اجتماعه الخميس قرار دول الاتحاد الأوروبي 27 بوقف القسم الأكبر من صادرات من النفط الروسي والإبقاء على الوضع القائم مع الحرص على عدم إثارة غضب روسيا.ويجتمع الأعضاء 13 في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وشركاؤهم العشرة، الخميس المقبل عبر الفيديو في فيينا مقر التكتل في لقاء بات يعقد شهريا تقريباً منذ ظهور وباء كوفيد-19، لتحديد حصص الإنتاج لشهر تموز.ومنذ آخر اجتماع للتحالف في آيار، قفز سعر برميل برنت بحر الشمال بحوالى 12% وسعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 10%، بسبب احتمال الحظر الأوروبي خصوصا.

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