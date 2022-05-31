“لدورة سابعة”..نبيه بري رئيساً للبرلمان اللبناني

2022/05/31 | 16:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

فاز النائب اللبناني، نبيه بري، برئاسة مجلس النواب اللبناني، لدورة سابعة، بحصوله على 67 صوتاً في انخفاض كبير عن عدد الأصوات التي حصل عليها في المرة الماضية، إذ حصل على 93 صوتاً.

وبعد انتخابه رئيساً للمجلس النيابي، قال نبيه بري “يدي ممدودة للجميع للتعاون من أجل إنقاذ لبنان.، مضيفا “أي كلام لا يلامس حياة الناس ولأي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات هو كلام وخطط خارج السياق”.

ونجح بري خلال كافة المراحل السياسية من فرض نفسه كوسيط بين القوى السياسية المختلفة، في حين أنه يعد الحليف الأول والثابت لـ”حزب الله”، كرئيس لـ”حركة أمل”.

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