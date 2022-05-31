2022/05/31 | 16:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية، الثلاثاء، عن

انفاق (800) مليون (شهريا) لعلاج مرضى

السرطان.

وذكر بيان للعتبة ، نقلا عن رئيس هيئة

الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة

الحسينية ستار الساعدي، قوله: ان مؤسسة

الوارث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية: انفاق (800) مليون (شهريا) لعلاج مرضى السرطان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية: انفاق (800) مليون (شهريا) لعلاج مرضى السرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).