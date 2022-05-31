2022/05/31 | 17:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

حصل نجم ريال مدريد الاسباني لكرة القدم، الفرنسي كريم بنزيما، على جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنقضي.

وشهد نهائي دوري أبطال أوروبا فوز ريال مدريد على فريق ليفربول الانكليزي لكرة القدم، بهدف دون رد، أحرزه الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، اثر متابعة تسديدة من زميله الاورغواياني فالفيردي.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان على موقعه الرسمي، إن اللجنة الفنية في اليويفا اختارت بنزيما لحصد الجائزة، بعد مساهمته الكبيرة في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ونجح بنزيما في تسجيل 15 هدفا مع ريال مدريد في الموسم المنقضي بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى منح زملائه تمريرتين حاسمتين.

وحصل ريال مدريد على لقب دوري الأبطال للمرة 14 في تاريخه، كما وصل مدربه كارلو أنشيلوتي إلى لقبه الرابع في البطولة الأوروبية.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنزيما يحصل على جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنزيما يحصل على جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).