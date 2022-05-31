حول مظفر النوّاب مرةً أخرى - حميد الكفائي

2022/05/31 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_الكفائي كنت قد كتبت مقالا عن الشاعر مظفر النواب بُعَيّد رحيله، لكنني أشعر بضرورة العودة إلى موضوع مظفر، بسبب ما تعرض له هذا الرجل المبدئي الصلب من حملة مسعورة من التشويه بعد رحيله، وهذه الحملة مستغربة حقا ومجهولة الأهداف، بعض أبطالها ينتمون لجهات دينية والبعض الآخر لجهات سياسية محسوبة على النظام السابق، وقد نزل بعضهم إلى مستوى متدنٍ يفضح عُقَدَهم ودوافعهم، خصوصا أولئك الذين أعابوا عليه أصله "الهندي"، ......





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