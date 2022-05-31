توضيح من رئاسة البرلمان بعد دخول المحاضرين الى المبنى

2022/05/31 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر في رئاسة مجلس النواب

لا يوجد اي اقتحام للبرلمان من قبل المتظاهرين المحاضرين رئاسة المجلس هي من سمحت بدخول عدد من المتظاهرين بهدف الاستماع الى مطالبهم والعمل على تلبيتها

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