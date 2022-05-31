المحاضرون يقتحمون مبنى مجلس النواب

2022/05/31 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

اقتحم متظاهرون غاضبون بوابة المنطقة الدولية "الخضراء" من جهة الجسر المعلق للمطالبة بإنصاف شريحة المحاضرين المجانيين وادراج حقوقهم المالية ضمن قانون الامن الغذائي.

وذكر مراسل (بغداد اليوم) ان المحاضرين المجانيين اقتحموا وبشكل مفاجئ السيطرة الأولى للمنطقة الخضراء المحاذية للجسر المعلق وسط بغداد.

فيما أشار الى ان قوات امنية حاول ايقافهم وقد اعتدت على بعض المتظاهرين ما تسبب في اشتباك بالأيدي بين الطرفين.

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