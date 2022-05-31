2022/05/31 | 17:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهداف اللجنة المالية عند دراستها لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية : 1- إجراء دراسة مستفيضة لمقترح القانون بما يضمن تحقيق اهدافه في توفير الأمن الغذائي ودعم عملية التنمية في المحافظات.2 – إستضافة الجهات ذات العلاقة من وزارات ( المالية – التخطيط – النفط – التجارة – الكهرباء – الزراعة – العمل والشؤون […]

ظهرت المقالة المالية النيابية تكشف عن اهدافها بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية أولاً على ايرث نيوز.

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