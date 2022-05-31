ضبط 7 حاويات محمّلة بمواد تالفة في أم قصر الجنوبي

2022/05/31 | 17:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، ضبط (٧) حاويات محملة (ادوات مكتبية، كمامات، مسحوق غسيل تالف، مواد أولية نفطية، سقوف ثانوية، زيت تالف) في مركز كمرك أم قصر الجنوبي.

وذكر إعلام الهيئة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ) انه “تمت العلمية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني وشرطة الكمارك وهيئة المنافذ الحدودية”.

وقالت الهيئة ، انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل”.

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