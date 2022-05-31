230 فقط عادوا.. احتجاجات مغربية بعد

2022/05/31 | 17:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمعت عشرات النساء صباح الثلاثاء على مقربة من الطريق المؤدي إلى معبر سبتة وسط مدينة الفنيدق، للاحتجاج على "منعهن من الدخول".

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