2022/05/31 | 17:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / فندت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشان قطع الانترنت خلال فترة الامتحانات.

ظهرت المقالة الاتصالات ترد على أنباء قطع الانترنت خلال الامتحانات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات ترد على أنباء قطع الانترنت خلال الامتحانات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات ترد على أنباء قطع الانترنت خلال الامتحانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).