2022/05/31 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير الداخلية العراقي و تفاصيل جديدة عن طفل مطار النجف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: R9VUKwhq_IY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير الداخلية العراقي و تفاصيل جديدة عن طفل مطار النجف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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