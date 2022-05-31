2022/05/31 | 17:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MJ1sEEosx8w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الإيجاز الصحفي الأسبوعي لوزير الاتصالات اركان الشيباني) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الإيجاز الصحفي الأسبوعي لوزير الاتصالات اركان الشيباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).