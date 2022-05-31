2022/05/31 | 17:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة الأعرجي ————— عقد مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الحادية عشرة لعام ٢٠٢٢، برئاسة مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس.وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.حيث ناقش المجلس موضوع( الكارثة البيئية )، بحضور السيد وزير البيئة والسيدين […]

ظهرت المقالة إبرام مذكرة تفاهم في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين العراق ولبنان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إبرام مذكرة تفاهم في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين العراق ولبنان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إبرام مذكرة تفاهم في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين العراق ولبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).