الأمانة العامة تنهي تسليم مواقع مشروع إنشاء 1000 مدرسة نموذجية

2022/05/31 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، إنهاءها تسليم المواقع الخاصة بمشروع إنشاء 1000 مدرسة نموذجية في العراق من قبل شركتي باور جاينا وسينوتيك الصينيتين.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، إنه "بعد مباشرة شركتي باور جاينا وسينوتيك الصينيتين، بمشروع إنشاء 1000 مدرسة نموذجية في العراق، أنهت دائرة المشاريع والابنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسليم المواقع بالكامل، وتمت المباشرة بتحريات التربة من قبل المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الإعمار والإسكان والاشغال والبلديات العامة".

وأضاف، أن "عدد التصاميم المسلمة إلى الشركتين، بلغ 729 تصميماً لغاية اليوم، وباشرت الشركتين، بأعمال نصب مواقع العمل الخاصة بالكوادر الهندسية والفنية للمهندسين والمشرفين الصينيين، وكذلك أعمال التسييج وصب الأساسات وتسليحها بحسب الخطط المتفق عليها في بنود العقد، فضلاً عن فتح 15 مقراً رئيساً للشركتين الصينتين، بمعدل مقر واحد في كل محافظة".

وتابع أن "دوائر المهندس المقيم باشرت بمتابعة نسب الإنجاز ومراحل العمل، حيث تم تخصيص 1000 مهندس مقيم لمتابعة العمل وتزويد إدارة المشروع بالتقارير اليومية، بمتابعة وإشراف مباشرين من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، فضلاً عن فرق الزيارات الميدانية الدورية للمهندسين والفنيين، في دائرة المشاريع والأبنية المدرسية، التي تجري جولاتها المستمرة على المواقع".

وفيما يخص تسليم التصاميم، أكد مجيد أن "إدارة المشروع مستمرة بتسليمها تباعاً إلى الشركتين، بعد الانتهاء من أعمال تحريات التربة، وأن الأعداد تتصاعد يوميا".

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