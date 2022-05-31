(واع) تنشر تقرير المالية النيابية الخاص بقانون الدعم الطارئ

2022/05/31 | 17:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) تقرير اللجنة المالية النيابية الخاص بمقترح قانون الدعم الطارئ للأن الغذائي والتنمية.للدخول إلى التقرير أنقر هــنــا

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