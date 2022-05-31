العراق والاردن في مواجهة متكافئة بكأس آسيا

2022/05/31 | 17:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتتح منتخب الأردن مساء الغد، مشواره

في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23

عاماً، بمواجهة قوية ومتكافئة تجمعه مع

شقيقه العراقي على الملعب المركزي في

مدينة كارشي الكازاخستانية.

ويتطلع المنتخبان إلى ا

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