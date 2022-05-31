ما أغلى 10 علامات تجارية للملابس في العالم؟

2022/05/31 | 17:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفظت Nike بصدارتها للعلامات التجارية للملابس الأكثر قيمة في العالم، مع ارتفاع قيمة علامتها بنسبة 9٪ لتصل إلى 33.2 مليار دولار أمريكي، مُتفوقة على ماركات الملابس الرياضية الأخرى.

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