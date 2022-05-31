بالنقاط.. المالية النيابية تكشف أهداف دراستها لمقترح قانون الدعم الطاري للأمن الغذائي والتنمية

2022/05/31 | 17:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أهداف اللجنة المالية عند دراستها لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية:

*إجراء دراسة مستفيضة لمقترح القانون بما يضمن تحقيق اهدافه في توفير الأمن الغذائي ودعم عملية التنمية في المحافظات.

*إستضافة الجهات ذات العلاقة من وزارات (المالية – التخطيط – النفط – التجارة – الكهرباء – الزراعة – العمل والشؤون الإجتماعية – الموارد المائية والمحافظات) وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

*تحقيق العدالة الإجتماعية وتوجيه الدعم الى الشرائح الفقيرة.

*التوجه بعدم الذهاب نحو الإقتراض الداخلي أو الخارجي.

*تسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين للسنوات السابقة، ودعم شراء محصول الحنطة والشلب بما يحقق الإكتفاء الذاتي.

*العمل على تخفيض نسبة الفقر.

*دعم الخزين الغذائي الاستراتيجي بما يؤمن السلة الغذائية.

*تحديد صلاحية نفاد مقترح القانون خلال السنة المالية الحالية، بما لايتعارض مع تشريع قانون الموازنة العامة السنوية.

*مفاتحة مجلس الوزراء بخصوص مقترح القانون وفقا للسياقات القانونية.

*إضافة أي فقرات لتسهيل إجراءات تنفيذ هذا القانون.

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