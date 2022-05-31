الكاظمي يوجه باستمرار التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات التي يعيشها البلد

2022/05/31 | 17:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية العشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي •••••••••• ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية العشرين لمجلس الوزراء، وجرى خلال الجلسة بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.وناقش المجلس انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على العراق ومتابعة تنفيذ الإجراءات الحكومية […]

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