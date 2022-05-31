أحدها يخص الدراجات النارية.. وزير الاتصالات يعلن قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم

2022/05/31 | 17:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير الاتصالات أركان الشيباني قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم.

وقال الشيباني في المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إن "مجلس الوزراء وافق على تخويل وزير المالية صلاحية التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن منحة السعودية لمشروع ترميم الأجنحة المتضررة لمستشفى ابن الخطيب في بغداد".

وأضاف، أن "المجلس أقر كذلك توصيات محضر الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الأمر الديواني 45 لسنة 2018 المعنية بوضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشاريع المستشفيات العامة والتي أبرمت عقودها في فترات سابقة".

وتابع، أن "المجلس وافق خلال جلسته على تخويل مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل صلاحية التوقيع على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة العمل الإسلامي استناداً للمادة 80 سادساً من الدستور، فيما وافق على إقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية للطفولة المبكرة في العراق 2022-2031".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء وافق كذلك على تخفيض رسوم الدراجات النارية بـ (50) الف دينار للدراجات ذات العجلتين و150 ألف دينار لـ (3) عجلات".

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