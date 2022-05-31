محمد رمضان يتباهى بنفسه ويقع في فخ التكرار

2022/05/31 | 17:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

يبدو أن النجم المصري محمد رمضان بدأ يقع في فخ التكرار لناحية الأغاني التي يصدرها، إذ اعتبر الكثير من محبيه أن أغنيته الجديدة “بلالين” مكررة ولا تحمل أي جديد.

وجاءت هذه التعليقات بعد احتفال رمضان بإطلاق فيديو كليب أغنيته الجديدة عبر قناته الرسمية في “يوتيوب”، والتي سمّاها “جامد من يومي”، واعتبر الكثير من متابعيه أن “بلالين” لا تختلف من حيث اللحن والمضمون عن معظم أغانيه السابقة.

واعتمد رمضان في الأغنية الجديدة على العبارات والأوصاف التي تمدحه بطريقة مبالغ فيها، على غرار أغانيه التي يحاول من خلالها الإشارة إلى أنه “أسطورة” و”النمبر وان”، وهذا ما عرّضه للكثير من الإنتقادات القاسية.

واحتفل الممثل المصري بتصدّره “التريند” في بعض الدول العربية من خلال مقطع فيديو نشره على تطبيق “إنستغرام” وظهر فيه وهو يرقص ويتباهى بنفسه.

من جهة ثانية، أعلن محمد رمضان عن تحضيره لحفل ضخم في تركيا في 13 تموز المقبل، والذي يصادف اليوم الرابع من عيد الأضحى”.

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