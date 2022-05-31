من بينها تخفيض رسوم الدراجات النارية.. الحكومة العراقية تتخذ 4 قرارات جديدة

2022/05/31 | 17:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية

العشرين لمجلس الوزراء، وجرى خلال

الجلسة بحث مجمل الأوضاع العامة في

البلاد، والتداول في الملفات السياسية

والاقتصادية والأمنية.

و

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