الاتصالات تحسم الجدل بشأن قطع الانترنت خلال الامتحانات

2022/05/31 | 17:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسمت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء،

الجدل الدائر حول أنباء قطع خدمة

الانترنت في عموم العراق، خلال فترة

الامتحانات للصفوف المنتهية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنها "تنفي ما تناول

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