السلامي يطالب بفتح تحقيق من قبل القضاء لمحاسبة المعتدين على المحاضرين

2022/05/31 | 18:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التظاهرات حق كفله الدستور الاعتداء على المحاضرين مرفوض ..مطالبهم مشروعة ..فتح تحقيق من قبل القضاء لمحاسبة المعتدين على المتظاهرين

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