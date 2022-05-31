ارتفاع جديد.. الموقف الوبائي للجائحة في العراق

2022/05/31 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 108 من الأشخاص للشفاء".

وأضاف البيان انه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ، في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعةبلغ عددهم 14531".

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