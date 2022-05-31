وفاة وإصابة 22 متظاهرا من المحاضرين الذين اقتحموا البرلمان

2022/05/31 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بان متظاهرا توفي واصيب 21 من المحاضرين الذين اقتحموا مبنى البرلمان.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية اشتبكت مع المحاضرين المجانيين الذين اقتحموا مبنى البرلمان".

وأضاف ان "متظاهرا من المحاضرين توفي واصيب 21 اثناء اقتحامهم مبنى مجلس النواب".

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