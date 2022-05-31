المجلس العربي للاختصاصات الصحية: لولا وجود العتبات ودعمها لما امكن من تحقيق هذه الانجازات (فيديو)

2022/05/31 | 18:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وفد من الاساتذة المختصين العرب من

المجلس العربي للاختصاصات الصحية

المرتبط بالجامعة العربية برئاسة

الاستاذ الدكتور احتيوش فرج احتيوش

وزير الصحة الليبي السابق، اليوم

الثلاثاء، انه "لولا وجود العتبات

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