جائزة مميزة لـ”فينيسيوس” في دوري أبطال أوربا

2022/05/31 | 18:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصد البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، جائزة مميزة في بطولة دوري أبطال أوربا خلال الموسم المنصرم.

وقال الإتحاد الأوربي، على موقعه الرسمي، إن اللجنة الفنية في اليويفا اختارت فينيسيوس لحصد جائزة أفضل لاعب شاب في دوري الأبطال بموسم 2021-2022.

جاء ذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه الجناح البرازيلي في البطولة الأوروبية، وزيّنه بـ6 تمريرات حاسمة، إضافة إلى 4 أهداف بدوري الأبطال.

وأشاد الاتحاد الأوروبي بالشراكة الفعالة بين فينيسيوس وزميله الفرنسي كريم بنزيما هذا الموسم في خط هجوم ريال مدريد.

وشهد نهائي دوري أبطال أوروبا فوز ريال مدريد على ليفربول بهدف دون رد أحرزه فينيسيوس جونيور.

وحصل ريال مدريد على لقب دوري الأبطال للمرة 14 في تاريخه، كما وصل مدربه كارلو أنشيلوتي إلى لقبه الرابع في البطولة الأوروبية.

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