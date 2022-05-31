لافروف من البحرين: روسيا ستضمن مرور سفن الحبوب إذا أزالت أوكرانيا الألغام

2022/05/31 | 18:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن القوات البحرية الروسية ستضمن مرور سفن الحبوب إلى البحر الأبيض المتوسط ​​طالما تزيل أوكرانيا الألغام من مياهها الساحلية.

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