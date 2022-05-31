بالصورة.. جدول مبارياتِ الجولة المقبلة من الدوري المُمتاز

2022/05/31 | 18:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، عن جدول مبارياتِ الجولة الرابعة والثلاثين من منافساتِ الدوري المُمتاز.وقرر اتحاد الكرة تغيير مواعيد المباريات، حيث ستبدأ من الرابعة عصراً وتستمر حتى المساء.

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جدول مبارياتِ الجولة المقبلة من الدوري المُمتاز أولاً على ايرث نيوز.

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