اتحاد الكرة يغير مواعيد المباريات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

2022/05/31 | 18:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، تغيير مواعيد مباريات الدوري الممتاز بسبب ارتفاع درجات الحرارة.وذكر الاتحاد في بيان تلقته / المعلومة /، ان “لجنة المُسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، قررت تعديلَ أوقات مُباريات الجولتين (34 و 35)”.وبين الاتحاد في بيانه ان “القرار جاء بسببِ ارتفَاعِ درجات الحرارة في عُموم العراق”.ولم […]

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