لجنة التربية تكشف مجريات أحداث البرلمان: مشادة بين المحاضرين والأمن

2022/05/31 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علقت لجنة التربية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، على اقتحام عدد من المتظاهرين من شريحة المحاضرين المجانيين مبنى مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة جواد الغزالي، لـ(بغداد اليوم) انه "لا توجد أي عملية اقتحام لمبنى مجلس النواب من قبل المتظاهرين من شريحة المحاضرين المجانيين، بل هؤلاء المتظاهرين دخلوا بموافقة رئاسة المجلس بهدف الجلوس معهم والسماع الى مطالبهم والعمل على تنفيذها من خلال التنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة".

وبين الغزالي ان "ما حصل هو مشادة كلامية بسيطة بين بعض المتظاهرين وحرس مبنى البرلمان، وحاليا الوضع مستقر ومجلس مستمر في عقد جلسته".

وبين، أن "المتظاهرين من شريحة المحاضرين المجانيين حالياً في اجتماع مع رئاسة البرلمان، وهم ليس لهم أي أعداء مع البرلمان، بل هو قدموا له من اجل حل مشاكلهم، التي تحل وتنفذ من قبل الحكومة، ونحن داعمون لهذه المطالب ونسعى الى تحقيقها".

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